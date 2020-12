Ultime Notizie Roma del 25-12-2020 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Buona giornata e buon natale dalla redazione da Francesco Vitale in studio brexit traduzione Londra c’è l’accordo della vigilia di Natale dopo una notte di negoziati svanisce l’incubo del no dia tutto quello che era stato promesso ai britannici con il referendum 2016 con le elezioni dello scorso anno è stato raggiunto questo accordo ha commentato Zombie le autorità statunitensi hanno annunciato che i passeggeri in arrivo con voli per Regno Unito dovranno essere negativi al test per il coronavirus prima della terza senza l’ultima restrizione Imposta a causa di una nuova variante del covid-19 nel Regno Unito è che ha portato molti stati in tutto il mondo a misure analoghe la nuova regola entrerà in vigore devi richiedere un test negativo Entro 72 ore dalla partenza hanno sottolineato in un comunicato il centers for disease control and ...