Ultime Notizie Roma del 25-12-2020 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Buona giornata Buon Natale dalla redazione da Francesco Vitale in studio saranno stasera la frontiera del Brennero per essere poi scortati dai carabinieri sul territorio italiano le prime 10 mila dosi del vaccino anti covid del assai servion te in viaggio su dei furgoni dal Belgio supera intanto quota 2 milioni il numero dei contagi registrata in Italia dall’inizio della pandemia in aumento l’indice di trasmissibilità risale anche il rapporto tra positività e tamponi al 9,3% ogni scartato figlio di Dio il tempo che abbiamo non serve a piangerci addosso ma a consolare le lacrime di chi soffre Così ieri Papa Francesco nella messa della vigilia di Natale anticipata alle 19:30 per le misure anti covid oggi la tradizione benedizione Urbi et Orbi e l’Angelus trasmessi in diretta streaming i rappresentanti permanenti europei si riuniscono stamani ...