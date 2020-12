Ultime Notizie Roma del 25-12-2020 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale Buon Natale a tutti voi brexit tra Bruxelles e Londra c’è l’accordo della vigilia di Natale dopo una notte di negoziati svanisce l’incubo del no dia tutto quello che era stato promesso i britannici con il referendum del 2016 con le elezioni dello scorso è stato raggiunto con questo accordo ha commentato da unisr.it la messa di Natale in San Pietro Papa Francesco nessuno si perda d’animo invece di piangersi addosso aiutiamo chi soffre detto Santo Padre nell’omelia della messa di Natale anticipata alle 19:30 per permettere i fedeli presenti circa 200 di tornare a casa entro le 22 per una virus in Italia superati 2 milioni di casi Secondo l’ultimo aggiornamento dei dati del Ministero della Salute nelle24 ore si sono registrati 18040 nuovi casi a fronte di 193777 tamponi ...