Ue Brexit deal | Alleanza Cooperative Agroalimentari esulta per accordo

"Un'ottima notizia per le nostre esportazioni e per la stabilità dei mercati agricoli". Così il presidente di Alleanza Cooperative Agroalimentari, Giorgio Mercuri, esulta all'annuncio dell'accordo commerciale tra l'Unione Europea e la Gran Bretagna. Definendolo "un sospiro di sollievo per vini, olio, formaggi e ortofrutta". "In un contesto di grande incertezza causata dalla crisi economica provocata dalla pandemia Covid-19 – continua Mercuri – è senz'altro positivo che Europa e Regno Unito siano giunti all'accordo, dopo un lunghissimo negoziato". Il no deal avrebbe come è noto fatto scattare le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio, con il conseguente ripristino dei dazi sugli scambi e dei controlli alle frontiere".

