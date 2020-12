Tutti pazzi per De Roon: Tottenham e City sul centrocampista dell’Atalanta (Di venerdì 25 dicembre 2020) Non solo la Spagna. Adesso anche l'Inghilterra fa la corte a Marten De Roon, centrocampista dell'Atalanta. Il Barcellona è stata la prima big d'Europa a mettere l'olandese nel mirino, ora dalla Premier League, arrivano altre potenziali acquirenti.Ne è sicuro 90min.com che parla di un forte interessamento di Manchester City e Tottenham per il calciatore del club di Bergamo. Il classe 1991, che vanta un passato al Middlesbrough nella stagione 2016-17, sarebbe finito tra i calciatori preferiti delle due potenze inglesi guidate rispettivamente da Guardiola e da Mourinho che, ai tempi del Manchester United, aveva già espresso il suo gradimento nei suoi confronti.In estate qualcosa potrebbe muoversi con i rumors che potrebbero farsi più insistenti e diventare realtà.caption id="attachment 968553" align="alignnone" ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 25 dicembre 2020) Non solo la Spagna. Adesso anche l'Inghilterra fa la corte a Marten Dedell'Atalanta. Il Barcellona è stata la prima big d'Europa a mettere l'olandese nel mirino, ora dalla Premier League, arrivano altre potenziali acquirenti.Ne è sicuro 90min.com che parla di un forte interessamento di Manchesterper il calciatore del club di Bergamo. Il classe 1991, che vanta un passato al Middlesbrough nella stagione 2016-17, sarebbe finito tra i calciatori preferiti delle due potenze inglesi guidate rispettivamente da Guardiola e da Mourinho che, ai tempi del Manchester United, aveva già espresso il suo gradimento nei suoi confronti.In estate qualcosa potrebbe muoversi con i rumors che potrebbero farsi più insistenti e diventare realtà.caption id="attachment 968553" align="alignnone" ...

Non solo la Spagna. Adesso anche l’Inghilterra fa la corte a Marten De Roon, centrocampista dell’Atalanta. Il Barcellona è stata la prima big d’Europa a mettere l’olandese nel mirino, ora dalla ...

