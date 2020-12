Tutti i film di Natale da vedere oggi - (Di venerdì 25 dicembre 2020) Erika Pomella I film di Natale sono ormai una tradizione per passare il 25 dicembre: con le sale cinematografiche ancora chiuse, ecco una guida di tutte le pellicole che si possono trovare in tv e su Sky, ma anche su Netflix e Amazon Prime Video Tra le tradizioni natalizie più longeve d'Italia c'è senza dubbio quella di passare il 25 dicembre nel buio di una sala cinematografica a vedere film di Natale. Una tradizione che, tuttavia, quest'anno ha subito un arresto a causa della pandemia ancora in corso che ha portato il governo italiano a chiudere cinema e teatri. Tuttavia le reti in chiaro, la pay tv così come le molte piattaforme streaming si sono messe d'impegno per offrire ai telespettatori titoli validi per passare la giornata di Natale che, quest'anno più che mai, ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 25 dicembre 2020) Erika Pomella Idisono ormai una tradizione per passare il 25 dicembre: con le sale cinematografiche ancora chiuse, ecco una guida di tutte le pellicole che si possono trovare in tv e su Sky, ma anche su Netflix e Amazon Prime Video Tra le tradizioni natalizie più longeve d'Italia c'è senza dubbio quella di passare il 25 dicembre nel buio di una sala cinematografica adi. Una tradizione che, tuttavia, quest'anno ha subito un arresto a causa della pandemia ancora in corso che ha portato il governo italiano a chiudere cinema e teatri. Tuttavia le reti in chiaro, la pay tv così come le molte piattaforme streaming si sono messe d'impegno per offrire ai telespettatori titoli validi per passare la giornata diche, quest'anno più che mai, ...

CinqueColonne : Come ogni Natale che si rispetti, anche la TV non vuole sfigurare mettendo in programmazione tanti film per tutti.… - Giovann34103837 : Buon Natale a tutti. Ho visto questo film non so quante volte, forse perche' mi ricorda gli anni quando l'Italia er… - PRosati1974 : RT @BestMovieItalia: Infinity gennaio 2021, tutti i nuovi film e le serie tv del mese - - digitalsat_it : Tutti per 1 - 1 Per Tutti, su Sky e NOW TV il film di Natale in prima tv - 25O319 : RT @Scarlettdeth: @netflix cancella tutti i film di uno degli attori più in gamba del mondo,a causa di una bugiarda incallita che gli ha an… -