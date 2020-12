TRUMP E L’ULTIMA OCCASIONE PER LA DEMOCRAZIA DI FARE IL SUO CORSO

Leggi su databaseitalia

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Tutti in attesa di un’azione militare che ancora non c’è stata.Sappiamo che durante la riunione alla Casa Bianca tra Sidney Powell, il Generale Flynn e Rudy Giuliani, si è discusso molto sulle due opzioni in gioco, ovvero l’azione militare oppure dare alla giustizia una seconda.Sidney Powell e il Generale Flynn sappiamo propendere per rilasciare il Kraken ( azione militare ), ma la decisione del Presidenteè stata di dare ai vari tribunali e alla Corte Supremachance di svolgere il loro dovere a difesa della Costituzione.Questa ultima chance che ha deciso di dare il Presidente è perché i legislatori dei vari Stati, dove ci sono state le frodi elettorali, hanno capito che qualora non facessero rispettare la Costituzione facendo il loro dovere, non lascerebbe altra opzione al Presidente di attuare l’ordine ...