Tronchetto innevato a modo mio | la ricetta facile per stupire | SENZA GLUTINE!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Ilè il dolce che a Natale non può certo mancare sulle migliori tavole imbandite. Squisito e delizioso, è una bontà farcita di crema alla nocciola e panna montata. Questo dessert è perfetto anche per gli intolleranti al glutine perché non contiene farina di grano. Curiose di scoprire lache farà perdere la testa grandi e piccini? Allora procuratevi: zucchero, 70 gr uova, 5 olio di semi di girasole, 70 ml fialetta aroma vaniglia, 1 cacao amaro, 15 gr amido di mais, 40 gr panna zuccherata, 500 ml farina di cocco, 25 gr lamponi freschi o amarene sciroppate 100 gr: la preparazione Accendete il forno alla temperatura di 180°C in modalità statico. Rivestite una teglia con carta da forno. Separate i tuorli dagli albumi, inserendoli in due recipienti ...