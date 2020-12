Traffico Roma del 25-12-2020 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 dicembre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio e buon natale dalla redazione in studio Daniele guerrisi poche le auto in circolazione sul raccordo e consolari soprattutto in virtù dei provvedimenti adottati nell’ambito della lotta al covid-19 fino alla 27 dicembre L’Italia sarà in zona rossa spostamenti vietati se non per motivi di lavoro necessità e urgenza però consentiti gli spostamenti di Massimo 2 persone oltre ai figli minori di 14 anni una volta al giorno verso un’unica abitazione privata fino al 15 gennaio rimarranno spente le ZTL diurne notturne di centro Tridente Trastevere Testaccio e San Lorenzo per quanto riguarda il trasporto pubblico oggi nel giorno di Natale metro bus filobus e tram hanno in funzione fino alle 21 anticipiamo i lavori di manutenzione all’interno della galleria Giovanni XXIII che rimarrà chiusa in fascia oraria notturna dalle 22 di27 dicembre alle ore 6 ...