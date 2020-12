Traffico Roma del 25-12-2020 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 dicembre 2020) LuceverdeBuongiorno dalla redazioneregolare sul Raccordo Anulare su tutte le consolari spostamenti consentiti solo per motivi di lavoro necessità e urgenza ma anche per un numero massimo di 2 persone oltre ai figli minori di 14 anni una volta al giorno verso un’unica abitazione privata trasporti Oggi giorno di Natale in metro bus filobus e tram sono in funzione dalle 830 alle 13 e dalle 16:30 alle 21 per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata o servizi a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità