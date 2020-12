Tirrenica | un' altra beffa per la Toscana | niente fondi europei

(Di venerdì 25 dicembre 2020) In Italia sono 19 le opere pagate con il Recovery, ma lanon c'è. Finanziabili solo i lavori chiusi entro il 2026. L’“autostradina” sarà coperta lotto per lotto

iltirreno : ?? L’“autostradina” sarà coperta lotto per lotto. La nuova puntata della nostra inchiesta ?? di Guido Fiorini - TirrenoGrosseto : ?? Un'altra puntata della nostra inchiesta. L’“autostradina” sarà coperta lotto per lotto ?? di Guido Fiorini - ZILIOCCHI1 : @webbeloz @irrisolvibile E si... Il gabbione è il mito dalla riva tirrenica, dall'altra sponda vanno forte straniere e vitelloni ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Tirrenica altra

Il Tirreno

In Italia sono 19 le opere pagate con il Recovery, ma la Tirrenica non c'è. Finanziabili solo i lavori chiusi entro il 2026. L’“autostradina” sarà coperta lotto per lotto ...Due nuove scosse di terremoto di magnitudo 2.4 si sono registrate questa mattina alle Isole Eolie, la prima intorno alle 6.16, la seconda circa un'ora dopo. Le scosse sono state avvertite anche nella ...