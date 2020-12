Tessa Gelisio | il segreto del suo successo si chiama Massimo

Leggi su ck12

(Di venerdì 25 dicembre 2020) La conduttrice di ‘Cotto e Mangiato’: ildel suosi, chi è il suo compagno di vita. (screenshot video)Da quasi 10 anni ormai conduce su Italia 1 la rubrica ‘Cotto e Mangiato’, che non si è fermata nemmeno durante la pandemia. Lei è, sarda di Alghero, uno dei volti Mediaset ormai più familiari. Dopo il debutto da giovanissima su Telemontecarlo e un passaggio a La7, è sbarcata in Rai a Sereno Variabile. Ma la fama è arrivata appunto grazie a ‘Cotto e Mangiato’, che la vede protagonista dal 2011 all’interno di Studio Aperto. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>Cannoletta, addio con dedica a L’Eredità: Insinna in lacrime Chi è...