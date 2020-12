Terzo giorno in zona rossa, cosa si può fare (e cosa no): dalle visite alle seconde case, tutte le regole (Di sabato 26 dicembre 2020) Terzo giorno in zona rossa. Dopo Vigilia e Natale, anche a Santo Stefano dovremo attenerci alle disposizioni contenute nell'ultimo decreto per arginare la diffusione del coronavirus in... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 26 dicembre 2020)in. Dopo Vigilia e Natale, anche a Santo Stefano dovremo attenercidisposizioni contenute nell'ultimo decreto per arginare la diffusione del coronavirus in...

neituoviocchi : è il terzo anno di fila che gli exo non rilasciano un album invernale si sente la loro mancanza, però è stato bello… - Arisu_Mizuno : 'ehiii buongiorno :) come stai? A che punto è?' Una volta io ho detto a un mio cliente che la sua richiesta mi avre… - osvaldcobvlepot : Terzo film del giorno e si parte ?? - aiemaik : @vucciria79 Ah, ma non è quello che si legge dopo il terzo giorno? ?????? - LucaGattuso : Considerazioni (6) in Veneto addirittura il 36,37% dei tamponi fatti oggi era positivo. Più di un terzo! Con 5.010… -

Ultime Notizie dalla rete : Terzo giorno Terzo giorno in zona rossa, cosa si può fare (e cosa no): dalle visite alle seconde case, tutte le regole Il Messaggero Oroscopo Capricorno 2021: previsione oroscopo Capricorno per il 2021. Che oroscopo 2021 per il Capricorno?

Dal 15 al 30 novembre sarà un buon momento per le finanze, avrete buon occhio per gli affari. Oroscopo 2021 Capricorno TERZA DECADE dal 12 al 20 gennaio Potete serenamente fare ciao ciao con la manina ...

Monitoraggio Covid. Rt nazionale in crescita a 0,90. 5 regioni a rischio alto ma preoccupa soprattutto il Veneto

23 DIC - Rt nazionale in crescita a 0,90 rispetto allo 0,86 della settimana precedente. È quanto emerge dai dati della Cabina di regia sul monitoraggio Covid relativo alla settimana dal 14 al 20 dicem ...

Dal 15 al 30 novembre sarà un buon momento per le finanze, avrete buon occhio per gli affari. Oroscopo 2021 Capricorno TERZA DECADE dal 12 al 20 gennaio Potete serenamente fare ciao ciao con la manina ...23 DIC - Rt nazionale in crescita a 0,90 rispetto allo 0,86 della settimana precedente. È quanto emerge dai dati della Cabina di regia sul monitoraggio Covid relativo alla settimana dal 14 al 20 dicem ...