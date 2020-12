Terza ondata, cosa può succedere dopo il 6 gennaio: le nove regioni a rischio (Di venerdì 25 dicembre 2020) L'indice di contagio è tornato a crescere ed è sopra l'1 in Veneto e in Molise. La soglia di attenzione è alta in nove territori. Le chiusure di Natale potrebbero aiutare la discesa, ma riaprire tutto ... Leggi su today (Di venerdì 25 dicembre 2020) L'indice di contagio è tornato a crescere ed è sopra l'1 in Veneto e in Molise. La soglia di attenzione è alta interritori. Le chiusure di Natale potrebbero aiutare la discesa, ma riaprire tutto ...

fanpage : Conte: “In caso di terza ondata tutta Italia sarà zona rossa” - dariofrance : Bene le nuove regole restrittive approvate dal Consiglio dei Ministri. Misure indispensabili per contenere i contag… - petergomezblog : Ministro Salute: “Terza ondata in Israele, non resta che il lockdown. Prima che il vaccino funzioni ci vogliono 2-… - leone_pasini : RT @Linkiesta: Impreparati a tutto La prima, seconda e forse terza ondata di governi Conte, e noi Di @christianrocca - La_Bigo : RT @Linkiesta: Impreparati a tutto La prima, seconda e forse terza ondata di governi Conte, e noi Di @christianrocca -