Terremoto oggi in tempo reale, all'alba trema la terra a Roma

Nelle prime ore di oggi l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha registrato una scossa tellurica nelle vicinanze di Roma. L'evento sismico di lieve entità, di magnitudo 2.1, si è verificato alle ore 6,39 di stamattina e l'epicentro è stato localizzato a 2 chilometri da una piccola cittadina vicinissima a Roma, Vicovaro. L'epicentro del Terremoto è stato localizzato a una profondità di circa 12 chilometri dalla crosta terrestre. I comuni vicini all'epicentro sono stati i seguenti: Arsoli, Marcellina, Tivoli, Cervara, Gerano, Gallicano, Genzano e Zagarolo. Non si sono verificati danni né a cose né a persone.

Sicilia Mater, due nuovi eventi dedicati a Rosario Livatino e al terremoto di Messina

Il cammino del format culturale on line sulla pagina facebook “Sicilia Mater” continua durante questo Natale 2020. Sabato 26 dicembre, Memoria di Santo Stefano Protomartire per la rubrica”Ritratti di ...

