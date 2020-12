Tennis, Jannik Sinner, Berrettini e gli altri italiani: dove giocheranno i primi tornei del 2021? (Di venerdì 25 dicembre 2020) La stagione del Tennis sta per tornare in auge. Pochi giorni fa i circuiti internazionali hanno comunicato quali saranno i tornei in programma, relativamente ai primi due mesi. Una decisione dettata dalle circostanze della pandemia che obbliga tutti a navigare a vista. Come è noto, quindi, la stagione del Tennis maschile prenderà il via in due ATP 250. Dal 7 al 13 gennaio si giocherà sul cemento di Adalia (in turco Antalya). Per organizzare il torneo si è reso necessario un cambio di superficie, dal momento che solitamente si gioca sull’erba. Nell’ultima edizione disputata, cioè quella del 2019 visto che per il Covid-19 quella 2020 non si è tenuta, fu Lorenzo Sonego a imporsi, unico titolo nel circuito internazionale per il Tennista piemontese. Sonego che ha concluso alla grande il 2020 (finale ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 dicembre 2020) La stagione delsta per tornare in auge. Pochi giorni fa i circuiti internazionali hanno comunicato quali saranno iin programma, relativamente aidue mesi. Una decisione dettata dalle circostanze della pandemia che obbliga tutti a navigare a vista. Come è noto, quindi, la stagione delmaschile prenderà il via in due ATP 250. Dal 7 al 13 gennaio si giocherà sul cemento di Adalia (in turco Antalya). Per organizzare il torneo si è reso necessario un cambio di superficie, dal momento che solitamente si gioca sull’erba. Nell’ultima edizione disputata, cioè quella del 2019 visto che per il Covid-19 quella 2020 non si è tenuta, fu Lorenzo Sonego a imporsi, unico titolo nel circuito internazionale per ilta piemontese. Sonego che ha concluso alla grande il 2020 (finale ...

La stagione del tennis sta per tornare in auge ... 10 del mondo Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner, Stefano Travaglia, Salvatore Caruso e Marco Cecchinato. Grande curiosità per Sinner che ...

Oggi tutti più buoni? Max Giusti alle 23 fa il test di cattiveria a Sinner

E’ una belle sfida quella di stasera a “Italians Do It Better”: Max Giusti, lo showman esperto di tennis ‘che vorrebbe chiedere sempre’ contro Jannik Sinner, il tennista che non ama le ...

