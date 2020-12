SUPERMERCATI APERTI NATALE, OGGI 25 DICEMBRE/ Roma, Milano: info orari negozi Bologna (Di venerdì 25 dicembre 2020) SUPERMERCATI APERTI a NATALE, OGGI 25 DICEMBRE 2020: centri commerciali e negozi, gli orari e le informazioni. Tutte le ultime notizie, da Milano a Roma, la situazione a Bologna Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 25 dicembre 2020)252020: centri commerciali e, glie lermazioni. Tutte le ultime notizie, da, la situazione a

Tg3web : Italia da oggi in zona rossa. Fino a domenica chiusi bar e ristoranti. Aperti supermercati, alimentari e farmacie.… - Agenzia_Ansa : 'Nei giorni arancioni i negozi restano aperti fino alle 21. Bar e ristoranti aperti per asporto. Nei giorni rossi i… - believeinmusic_ : Ma i supermercati tipo “acqua e sapone” sono aperti oggi in zona rossa? No perché ho letteralmente finito anche l’u… - occhio_notizie : Ecco cosa si potrà fare oggi in occasione del giorno di #Natale in #zonarossa - infoitinterno : Spesa a Santo Stefano: i supermercati aperti il 26 dicembre -