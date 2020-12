Stasera in tv, “Via col vento” il classico intramontabile su Rai 4 (Di venerdì 25 dicembre 2020) Imperdibile questa sera su Rai4 il classico del cinema “Via col vento”, il capolavoro di Victor Fleming che ha compiuto 81 anni. Uno dei film con il maggiore incasso della storia del cinema torna a far sognare milioni di telespettatori, “Via col vento” in onda oggi 25 dicembre su Rai 4 per concludere il Natale con un po’ L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 25 dicembre 2020) Imperdibile questa sera su Rai4 ildel cinema “Via col”, il capolavoro di Victor Fleming che ha compiuto 81 anni. Uno dei film con il maggiore incasso della storia del cinema torna a far sognare milioni di telespettatori, “Via col” in onda oggi 25 dicembre su Rai 4 per concludere il Natale con un po’ L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

burnedtongue : comunque stasera c'è via col vento in tv ?? - Miss_Salander : stasera sono combattuta tra il vedere via col vento o the polar express - morsidellanotte : In un pomeriggio mi sono vista a 'anastasia' e 'soul' E stasera 'via col vento' (di cui vorrei anche leggere il libro) - lavocedelcinema : @rete4 stasera trasmette in prima serata un classico senza tempo! @lavocedelcinema - eflatmajor73 : Stasera Via col Vento!!!!?? -