Stasera in tv "Non ci resta che piangere": dalla cavalla Saveria alla lettera a Savonarola

In tulle e calzamaglia, suonatori di cetra o paggetti medioevali. La comicità vestita a festa, s'incontra stasera in tv in "Non ci resta che piangere". Un film del 1984 che assomiglia ad uno spettacolo. Scritto, diretto e interpretato, dalla coppia Massimo Troisi, Roberto Benigni. Lirico, emozionante, ha l'impressione di risultare quasi improvvisato, sebbene sia finzione scenica. Assomiglia ad una libera interpretazione degli attori, come avviene nel teatro. Perché l'incontro dei due protagonisti, surreale ma davvero avvenuto, farà ridere anche loro stessi: capiterà di notare, allo spettatore attento, una risata partita prima che la battuta sia pronunciata. Sul set, non riuscivano proprio a trattenersi quei due. Per un'unica volta, insieme in tv, "Non ci resta che piangere".

