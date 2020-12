Star con i capelli bianchi | 10 bellissime celebrities che mostrano la loro bellezza naturale

Leggi su virali.video

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Il look soprattutto per le persone dello spettacolo è un aspetto molto importante. Le celebrità tendono sempre a nascondere ogni imperfezione e a mostrarsi al pubblico e a chi le segue sempre alla perfezione. Trucco al top,di ogni colore, insomma nulla è mai lasciato al caso. La società ha spesso imposto delle regole, per esempio isoprattutto quelli delle donne, sono stati sempre qualcosa da coprire, e via con tinte e trattamenti di ogni tipo per apparire sempre impeccabile. Eppure negli ultimi anni molte donne celebri del mondo dello spettacolo hanno optato per sfoggiare un look più. Hanno dunque deciso di non tingere più ima hanno scelto di mostrare con orgoglio la propria chioma bianca o grigia. Foto: Instagram/Jamie Lee Curtis Eppure anche i ...