Spiazza tutti Feltri contro la Lega | difeso Saviano per revoca cittadinanza onoraria da Verona

Leggi su bufale

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Iniziativa per nulla scontata ed autentica quella di Vittorio, firma nota di Libero che in queste ore ha deciso di difendere pubblicamente Robertoe di attaccare la. Le sue posizioni hanno fatto discutere spessissimo per gli eccessiil Sud e lo stessorappresenta una delle penne più famose al mondo per il nostro Mezzogiorno. Ebbene, non molto tempo fa ha avuto parole dure per alcune decisioni prese a, al netto dellache gli era stata conferita in precedenza.critica laDa sempre accostato alla...