Soul | il nuovo bellissimo film d’animazione Pixar da oggi su Disney+ recensione

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Dopo le neuroscienze e il viaggio nel cervello e nelle emozioni di Inside Out, conlungometraggiodavisibile direttamente sulla piattaforma, è la volta della filosofia e di un viaggio esistenziale tra corpo e anima. Sceneggiatura e regia sono nuovamente di Pete Docter, che l’ha codiretto con Kemp Powers. Insieme hanno ideato la storia di Joe Gardner, primo protagonista di colore della storia dei cartoni animati Disney, un pianista newyorkese (voce originale di Jamie Foxx, in italiano Neri Marcorè) che sogna di diventare un musicista professionista, ma che per campare fa l’insegnante part-time in una scuola. Finalmente giunge la grande occasione, una scrittura nel quartetto della jazzista Dorothea Williams. Joe è talmente felice che tornando a casa non s’avvede d’un ...