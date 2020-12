Sondaggi politici elettorali oggi 25 dicembre: il Pd sempre più vicino alla Lega. Sorpasso in vista? (Di venerdì 25 dicembre 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 25 dicembre: ultimissimi Sondaggi politici elettorali – Il 2020 non è stato certo un anno indimenticabile per Matteo Salvini. La luna di miele tra la Lega e gli elettori sembra essere finita da tempo, soprattutto se si ripensa al dato clamoroso registrato alle ultime Europee. Numeri che il Carroccio non ha più ripetuto, anzi, da quel momento è iniziata una fase discendente nei consensi che ancora non sembra arrestarsi, come confermano gli ultimi Sondaggi. E così adesso Salvini deve guardarsi dai diretti inseguitori: in primis dal Pd, un cui Sorpasso come primo partito italiano non è più una chimera, ma anche da Fratelli d’Italia dell’alleata Giorgia Meloni, che ... Leggi su tpi (Di venerdì 25 dicembre 2020)25: ultimissimi– Il 2020 non è stato certo un anno indimenticabile per Matteo Salvini. La luna di miele tra lae gli elettori sembra essere finita da tempo, soprattutto se si ripensa al dato clamoroso registrato alle ultime Europee. Numeri che il Carroccio non ha più ripetuto, anzi, da quel momento è iniziata una fase discendente nei consensi che ancora non sembra arrestarsi, come confermano gli ultimi. E così adesso Salvini deve guardarsi dai diretti inseguitori: in primis dal Pd, un cuicome primo partito italiano non è più una chimera, ma anche da Fratelli d’Italia dell’alleata Giorgia Meloni, che ...

LegaSalvini : ++ SALVINI TORNA A SORRIDERE: LA LEGA CRESCE NEI SONDAGGI E SPAVENTA TUTTI GLI ALTRI PARTITI ++ - arianna20032000 : RT @kisimaio: Mi pare giusto anche per altri motivi riguardo meccanismi che si intrecciano, tipo quello che si diventa di parte come foss… - kisimaio : RT @kisimaio: Mi pare giusto anche per altri motivi riguardo meccanismi che si intrecciano, tipo quello che si diventa di parte come foss… - Mirandola59 : RT @kisimaio: Mi pare giusto anche per altri motivi riguardo meccanismi che si intrecciano, tipo quello che si diventa di parte come foss… - stivenvox88 : RT @MT_Meli_: Bisogna dire a Pagnoncelli che i sondaggi sul gradimento dei politici vanno effettuati sulla base di campioni nazionali casua… -