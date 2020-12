Slittino naturale | i convocati dell’Italia per l’ultimo raduno del 2020

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 dicembre 2020) L’Italia dellonon si ferma neppure a Natale: sono arrivate oggi infatti le convocazioni del DT Armin Zoeggeler per ilche inizierà domani, sabato 26 dicembre, a Lasa, in provincia di Bolzano, e che verrà completato tra Nova Ponente, lunedì 28 dicembre, Val Passiria, mercoledì 30 dicembre ed Umhausen, in Austria, giovedì 31 dicembre. Il DT azzurro vuol preparare al meglio la squadra che affronterà la ripresa della Coppa del Mondo, prevista con la tappa dal 14 al 17 gennaio in Val Passiria, e per questoitinerante sono stati chiamati ben sedici azzurri, undici uomini e cinque donne. Saranno al lavoro infatti Stefan Federer, Patrick Pigneter, Alex Gruber, Florian Haselrieder, Fabian Brunner, Matthias Lambacher, Patrick Lambacher, Mathias Troger, Florian Clara, Daniel Gruber, Maximilian ...