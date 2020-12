‘Skam Italia’, uno dei protagonisti della nota serie tv ha avuto un figlio da un’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’! (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il mondo di Skam Italia ha incontrato quello di Uomini e Donne. Francesco Centorame, che nell’amatissima serie tv di Ludovico Bessegato interpretata Elia Santini, ha infatti rivelato con delle eloquenti foto su Instagram la sua relazione con Valentina Salvagno, ex corteggiatrice di Lucas Peracchi. L’attore e l’ex protagonista del dating show di Canale 5 sembrano molto gelosi della loro privacy, e della loro storia non si sa praticamente nulla. Quel che è certo è che tra i due c’è un amore talmente forte che ha già portato un figlio nelle loro vite. Nel giorno del compleanno di Valentina, infatti, Francesco le ha fatto gli auguri postando una foto che la ritrae con il pancione, mentre Valentina, che già negli scorsi giorni aveva condiviso qualche scatto significativo, ha messo un’immagine ... Leggi su isaechia (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il mondo di Skam Italia ha incontrato quello di Uomini e Donne. Francesco Centorame, che nell’amatissimatv di Ludovico Bessegato interpretata Elia Santini, ha infatti rivelato con delle eloquenti foto su Instagram la sua relazione con Valentina Salvagno, exdi Lucas Peracchi. L’attore e l’ex protagonista del dating show di Canale 5 sembrano molto gelosiloro privacy, eloro storia non si sa praticamente nulla. Quel che è certo è che tra i due c’è un amore talmente forte che ha già portato unnelle loro vite. Nel giorno del compleanno di Valentina, infatti, Francesco le ha fatto gli auguri postando una foto che la ritrae con il pancione, mentre Valentina, che già negli scorsi giorni aveva condiviso qualche scatto significativo, ha messo un’immagine ...

