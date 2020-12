Silent Night: A Christmas Prayer, Andrea Bocelli su Canale 5 stasera in seconda serata (Di venerdì 25 dicembre 2020) Silent Night: A Christmas Prayer, il concerto di Natale di Andrea Bocelli in onda venerdì 25 dicembre in seconda serata su Canale 5. Venerdì 25 dicembre, in seconda serata (23:50), su Canale 5, è di scena il concerto natalizio di Andrea Bocelli, che – accompagnato dal pianoforte del Maestro Carlo Bernini – offre un’esibizione unica e carica di suggestioni, in uno degli scenari naturali più belli e suggestivi delle Marche: le Grotte di Frasassi. Momenti di pura emozione in particolare quando Bocelli esegue uno dei brani più belli di Natale, Silent Night, in una sorprendente versione a cappella, ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 25 dicembre 2020): A, il concerto di Natale diin onda venerdì 25 dicembre insu5. Venerdì 25 dicembre, in(23:50), su5, è di scena il concerto natalizio di, che – accompagnato dal pianoforte del Maestro Carlo Bernini – offre un’esibizione unica e carica di suggestioni, in uno degli scenari naturali più belli e suggestivi delle Marche: le Grotte di Frasassi. Momenti di pura emozione in particolare quandoesegue uno dei brani più belli di Natale,, in una sorprendente versione a cappella, ...

