“Si sono baciati!”. GF Vip, Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi: effusioni senza precedenti. E la regia cattura questo momento. FOTO (Di venerdì 25 dicembre 2020) Pierpaolo Pretelli, concorrente al Grande Fratello Vip, dopo l’uscita di Elisabetta Gregoraci con cui aveva molto legato ha trovato una nuova amica: Giulia Salemi, nuova inquilina del reality condotto da Alfonso Signorini. Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi trascorrono gran parte del tempo insieme e sembra ci sia scappato il primo bacio. Complice la notte, tra abbracci e risate, alcuni telespettatori sarebbero riusciti a vedere le loro prime effusioni. Nella casa gli altri concorrenti si sono schierati a favore o contro la nuova coppia. Nella prima categoria Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, mentre nella seconda Dayane Mello, che vede soltanto in questa storia un riproporsi della “affaire” fra Petrelli ed Elisabetta Gregoraci. C’è da ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 25 dicembre 2020)Pretelli, concorrente al Grande Fratello Vip, dopo l’uscita di Elisabetta Gregoraci con cui aveva molto legato ha trovato una nuova amica:, nuova inquilina del reality condotto da Alfonso Signorini.Pretelli etrascorrono gran parte del tempo insieme e sembra ci sia scappato il primo bacio. Complice la notte, tra abbracci e risate, alcuni telespettatori sarebbero riusciti a vedere le loro prime. Nella casa gli altri concorrenti sischierati a favore o contro la nuova coppia. Nella prima categoria Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, mentre nella seconda Dayane Mello, che vede soltanto in questa storia un riproporsi della “affaire” fraed Elisabetta Gregoraci. C’è da ...

valemiticaemma : Ragazze ma non ho capito si sono baciati? #gregorelli - francesca204849 : Se sono veri si sarebbero già baciati non ci crede più nessuno Pierpaolo sei finto come Giulia #fuorigiulia… - Taxistalobbyst : RT @Fabiasroma1981: Questa sera sono andata a casa dei miei genitori con la mia famiglia, abbiamo mangiato scartato i regali e messo il Bam… - Lucia25443382 : RT @Fabiasroma1981: Questa sera sono andata a casa dei miei genitori con la mia famiglia, abbiamo mangiato scartato i regali e messo il Bam… - pazzeskaroma : @dianarocaa @hdjfksa si sono baciati a stampo sotto la coperta -

