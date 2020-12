Serie B LIVE: Capuano positivo al Coronavirus, un rinnovo nel Venezia (Di venerdì 25 dicembre 2020) Serie B, le ultime dai campi delle 20 squadre del campionato cadetto: notizie, infortuni, squalifiche e mercato Le notizie più importanti dalla Serie B: notizie, infortuni, squalifiche e mercato. Venezia – Il Venezia FC comunica che è stato prolungato il contratto del difensore Marco Modolo, che resterà legato al club arancioneroverde fino al 30/06/2023. Il capitano e bandiera del Venezia FC ha disputato con la maglia arancioneroverde 225 partite mettendo a segno 26 gol, divenendo uno dei calciatori con il maggior numero di presenze nella storia del club. FROSINONE – Il Covid colpisce ancora in casa Frosinone. Marco Capuano ha infatti annunciato, tramite Instagram, la sua positività: “Purtroppo al tampone di domenica sono risultato positivo al Covid e ieri anche mia ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 dicembre 2020)B, le ultime dai campi delle 20 squadre del campionato cadetto: notizie, infortuni, squalifiche e mercato Le notizie più importanti dallaB: notizie, infortuni, squalifiche e mercato.– IlFC comunica che è stato prolungato il contratto del difensore Marco Modolo, che resterà legato al club arancioneroverde fino al 30/06/2023. Il capitano e bandiera delFC ha disputato con la maglia arancioneroverde 225 partite mettendo a segno 26 gol, divenendo uno dei calciatori con il maggior numero di presenze nella storia del club. FROSINONE – Il Covid colpisce ancora in casa Frosinone. Marcoha infatti annunciato, tramite Instagram, la sua positività: “Purtroppo al tampone di domenica sono risultatoal Covid e ieri anche mia ...

juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! Vincere per chiudere l’anno con altri 3 punti! ?? Forza ragazzi, #FINOALLAFINE! ?? LIVE MATC… - doubtful_demon : RT @movie_digger: Siamo molto contenti che #Netflix abbia rinnovato per una seconda stagione #AliceInBorderland, la serie live-action basat… - Osatsanotnas : - sportli26181512 : LIVE Da Ronaldo a Conte, da Neymar alla Pellegrini: gli auguri dei campioni: LIVE Da Ronaldo a Conte, da Neymar all… - ilFelle : @rflgreco Non sai quanto. Aveva si e no 9 anni e con lui sulle spalle ci siamo fatti una serie di live niente male.… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie LIVE Serie A, risultati e classifica. Milan ok, Inter a fatica QUOTIDIANO.NET Serie B LIVE: Capuano positivo al Coronavirus, un rinnovo nel Venezia

Le notizie più importanti dalla Serie B: notizie, infortuni, squalifiche e mercato. VENEZIA – Il Venezia FC comunica che è stato prolungato il contratto del difensore Marco Modolo, che resterà legato ...

Stasera in TV: “Peter Pan”, “Natale al Plaza” e tanti altri film

Cosa guardare oggi in TV? Il giorno di Natale è un giorno da passare in famiglia ed ecco a voi una serie di film da guardare in compagnia sul divano. Gli eroi del Natale [Rai1, ore 21.40]: L ...

Le notizie più importanti dalla Serie B: notizie, infortuni, squalifiche e mercato. VENEZIA – Il Venezia FC comunica che è stato prolungato il contratto del difensore Marco Modolo, che resterà legato ...Cosa guardare oggi in TV? Il giorno di Natale è un giorno da passare in famiglia ed ecco a voi una serie di film da guardare in compagnia sul divano. Gli eroi del Natale [Rai1, ore 21.40]: L ...