Scatta l’operazione Eos | così il vaccino sarà distribuito in Italia

Leggi su tpi

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Con l’arrivo delle prime dosi di vaccini anti-Covid inprende il viaEos, disposta dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, su richiesta del Commissario straordinario Domenico Arcuri in collaborazione con il ministero della Salute.ha l’obiettivo di distribuire in sicurezza su tutto il territorio nazionale le fiale dei vaccini della Pfizer e di altre case farmaceutiche.Eos è articolata in due fasi: ecco come si procederà. Le fasi delEos: la distribuzione delPfizer Per quanto riguarda le prime 9.750 dosi arrivate oggi in, i mezzi e gli aeromobili militari contribuiranno a distribuirle recapitandole a destinazione. Ad occuparsi del servizio di scorta ai movimenti via terra è l’Arma dei ...