Scarlett Johansson nuova immagine in Black Widow (Di venerdì 25 dicembre 2020) Marvel Studios hanno rilasciato una nuova immagine promozionale di Black Widow, offrendo un altro sguardo su Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) in azione. Scarlett Johansson, Black WidowSi conosce la trama? Nel thriller di spionaggio "Black Widow" dei Marvel Studios, Natasha Romanoff, alias Black Widow, affronta le parti più oscure del suo libro mastro quando sorge una pericolosa cospirazione con legami con il suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà davanti a nulla per abbatterla, Natasha deve affrontare la sua storia di spia e le relazioni interrotte lasciate sulla sua scia molto prima di diventare un ...

