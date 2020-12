Sardegna | morto dopo un volo di 50 metri da un dirupo | stava inviando un filmato alla figlia

Leggi su limemagazine.eu

(Di venerdì 25 dicembre 2020) . Era con amici a Capo Nieddu (Oristano) quando è rimasto indietro per inviare un videocol proprio telefono: è precipitato per circa 50ed èsul colpo. Si chiamava Massimo Piu, aveva 44 anni, era originario di Alghero ma residente a Torino. Tragedia in. Un turista èprecipitando dscogliera di Capo Nieddu, sul litorale tra Cuglieri e Santa Caterina, nei pressi di Cuglieri, in provincia di Oristano. Massimo Piu aveva 44 anni, era originario di Alghero ma residente a Torino dove lavorava come impiegato di banca. L’uomo, tornato inper passare le vacanze di Natale coi suoi cari, era con alcuni amici eildel posto ...