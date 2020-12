Sanremo 2021, le ultime sul pubblico: ‘drastica’ misura anti Covid (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo, Amadeus, ha confessato che novità sull’eventuale svolgimento dello show si sapranno a fine anno. Il Covid tiene in scacco la produzione: le… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il direttore artistico del prossimo Festival di, Amadeus, ha confessato che novità sull’eventuale svolgimento dello show si sapranno a fine anno. Iltiene in scacco la produzione: le… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Il direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo, Amadeus, ha confessato che novità sull'eventuale svolgimento dello show si sapranno a fine anno.

Orietta Berti rivela: "Ho il Covid da un mese, mio marito sta male"

Anche la 77enne cantante, che quest'anno parteciperà al Festival di Sanremo, ha contratto la malattia e, nonostante i numerosi tamponi, continua a risultare positiva ...

Orietta Berti rivela: "Ho il Covid da un mese, mio marito sta male"

Anche la 77enne cantante, che quest'anno parteciperà al Festival di Sanremo, ha contratto la malattia e, nonostante i numerosi tamponi, continua a risultare positiva