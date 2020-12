‘Sanremo 2021’ | ecco quale sarebbe l’incredibile organizzazione pensata per permettere la presenza del pubblico all’Ariston nonostante il Covid

Leggi su isaechia

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Fervono i preparativi per il nuovo Festival di Sanremo. A poco meno di due mesi dall’inizio della kermesse, ciò che è certo sono i conduttori, Amadeus e Fiorello. Sui personaggi noti che potrebbero affiancare i due mattatori, ancora non c’è alcuna certezza. Sui cantanti in gara, invece, si sono scatenate alcune polemiche per gli esclusi di quest’anno, tra cui Morgan, che ha protestato per la sua assenza in gara, decisa dallo stesso Amadeus. Quest’anno ci saranno 26 Big a cui si andranno ad affiancare i finalisti di Sanremo Giovani, eletti a dicembre. I direttori della manifestazione hanno confermato ladel, ma bisogna decidere come attuarla. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Dagospia.com, un’idea potrebbe essere quella di tamponare tutte le persone ed isolarle dal mondo esterno, in attesa delle serate della ...