San Paolo | Juanfran ed il rapporto con Neymar | “Tanti i litigi tra noi | ecco come ti provocava CR7 e Ronaldo il fenomeno…”

Leggi su mediagol

(Di sabato 26 dicembre 2020)in merito al suo travagliato confronto con.Il laterale destro ex Atletico Madrid - oggi al San- ha spiegato quanto sia stato complicato affrontare il fuoriclasse brasiliano ai tempi della Liga.le parole diin merito alle sfide nelle quali ha incontrato più difficoltà contro il giocatore attualmente in forza al PSG: "E' difficile affrontarlo perché ha uno stile di gioco che provoca chi lo marca. Tutto resta in campo, ovvio, non ho problemi sotto questo punto di vista. Quello che ricordo con particolare fastidio, tuttavia, sono le sue risate provocatorie. È difficile incontrarlo in campo sotto questo aspetto. Quando ci affrontavamo in campo lui era in una forma smagliante. Oggi è più maturo, non ha più certi comportamenti nei confronti degli avversari. Ho fatto ...