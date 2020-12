“Salvami” è il nuovo singolo di GionnyScandal (Di venerdì 25 dicembre 2020) GionnyScandal online con il nuovo singolo “Salvami”: l’artista si libera finalmente da fardelli e inutili congetture, da ansie e molteplici paranoie GionnyScandal è tornato in tutti i principali digital store con “Salvami”, il nuovo singolo del cantante. Il brano, scritto, prodotto e suonato dallo stesso Gionata Ruggieri, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) porta il… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 25 dicembre 2020)online con il”: l’artista si libera finalmente da fardelli e inutili congetture, da ansie e molteplici paranoieè tornato in tutti i principali digital store con “”, ildel cantante. Il brano, scritto, prodotto e suonato dallo stesso Gionata Ruggieri, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) porta il… L'articolo Corriere Nazionale.

jinsbaguette : NAMJESUS SALVAMI DI NUOVO FA CHE CI SIA ALMENO UN 6 IN CHIMICA GRAZIE CHE NON C'HO CAPITO NA BEGA - midorijpg : con la scusa che sono improduttiva di nuovo (amm*zzatemi) mi sono ripresa in mano qualche audiolibro e ho cominciat… - SpettacoloMania : Si chiama #Salvami il nuovo singolo e video di @THEREALSCANDAL -

Ultime Notizie dalla rete : Salvami nuovo “Salvami” è il nuovo singolo di GionnyScandal Corriere Nazionale “Salvami” è il nuovo singolo di GionnyScandal

GionnyScandal online con il nuovo singolo “Salvami”: l’artista si libera finalmente da fardelli e inutili congetture, da ansie e molteplici paranoie GionnyScandal è tornato in tutti i principali ...

GionnyScandal è tornato con “Salvami”

Il nuovo singolo che sancisce l’inizio di un nuovo mondo musicale per l’artista GionnyScandal è tornato! Da oggi è disponibile per la radio “Salvami” brano che sancisce un nuovo inizio pop – punk con ...

GionnyScandal online con il nuovo singolo “Salvami”: l’artista si libera finalmente da fardelli e inutili congetture, da ansie e molteplici paranoie GionnyScandal è tornato in tutti i principali ...Il nuovo singolo che sancisce l’inizio di un nuovo mondo musicale per l’artista GionnyScandal è tornato! Da oggi è disponibile per la radio “Salvami” brano che sancisce un nuovo inizio pop – punk con ...