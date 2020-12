Rugby, Sei Nazioni 2021: designati gli arbitri dei cinque match dell’Italia (Di sabato 26 dicembre 2020) Sono stati designati, come al solito con larghissimo anticipo, gli arbitri degli incontri del Sei Nazioni 2021 di Rugby: l’Italia esordirà in casa il 6 febbraio contro la Francia, per far visita all’Inghilterra una settimana più tardi. Una settimana di pausa, poi match casalingo il 27 febbraio contro l’Irlanda, seguito, il 13 marzo, dalla sfida interna al Galles. Conclusione del torneo in Scozia sabato 20 marzo. Di seguito gli arbitri degli incontri dell’Italia. Guinness Sei Nazioni 2021 Roma, Stadio Olimpico – sabato 6 febbraioItalia v Francia arb. Carley (Inghilterra) assistenti: Adamson (Scozia), Ridley (Inghilterra) TMO: Dickson (Inghilterra) Londra, Twickenham Stadium – sabato 13 febbraioInghilterra v Italia arb. ... Leggi su oasport (Di sabato 26 dicembre 2020) Sono stati, come al solito con larghissimo anticipo, glidegli incontri del Seidi: l’Italia esordirà in casa il 6 febbraio contro la Francia, per far visita all’Inghilterra una settimana più tardi. Una settimana di pausa, poicasalingo il 27 febbraio contro l’Irlanda, seguito, il 13 marzo, dalla sfida interna al Galles. Conclusione del torneo in Scozia sabato 20 marzo. Di seguito glidegli incontri. Guinness SeiRoma, Stadio Olimpico – sabato 6 febbraioItalia v Francia arb. Carley (Inghilterra) assistenti: Adamson (Scozia), Ridley (Inghilterra) TMO: Dickson (Inghilterra) Londra, Twickenham Stadium – sabato 13 febbraioInghilterra v Italia arb. ...

