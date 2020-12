Roma, Natale ‘caloroso’: litiga coi condomini e dà fuoco all’appartamento (Di venerdì 25 dicembre 2020) Litigi continui con i condomini. Questa la causa che avrebbe spinto un uomo ad appiccare un incendio nel suo stesso appartamento. L’incendio doloso Una lite o una parola di troppo. Non scorreva buon sangue tra i condomini di uno stabile di via Pieve di Cadore e l’inquilino del terzo piano. L’uomo prima di appiccare l’incendio doloso, avrebbe minacciato durante una delle tanti liti di dar fuoco al proprio appartamento. Minaccia però che ha perso il tempo che ha trovato, fino a quando gli inquilini del condominio sono stati evacuati in fretta e furia dagli agenti del commissariato di Monterotondo. L’appartamento del terzo piano aveva preso fuoco, l’incendio era quindi stato appiccato. Mentre i Vigili del fuoco svolgevano le operazioni per domare le fiamme, gli agenti hanno rintracciato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 25 dicembre 2020) Litigi continui con i. Questa la causa che avrebbe spinto un uomo ad appiccare un incendio nel suo stesso appartamento. L’incendio doloso Una lite o una parola di troppo. Non scorreva buon sangue tra idi uno stabile di via Pieve di Cadore e l’inquilino del terzo piano. L’uomo prima di appiccare l’incendio doloso, avrebbe minacciato durante una delle tanti liti di daral proprio appartamento. Minaccia però che ha perso il tempo che ha trovato, fino a quando gli inquilini delo sono stati evacuati in fretta e furia dagli agenti del commissariato di Monterotondo. L’appartamento del terzo piano aveva preso, l’incendio era quindi stato appiccato. Mentre i Vigili delsvolgevano le operazioni per domare le fiamme, gli agenti hanno rintracciato ...

