Roma, Mkhitaryan miglior armeno del 2020: premio vinto per la decima volta (Di venerdì 25 dicembre 2020) Henrikh Mkhitaryan, attaccante della Roma, è stato eletto come miglior giocatore armeno del 2020. Una bella notizia per lui, che non è tuttavia una sorpresa. L'ex Arsenal e Manchester United, infatti, ha ottenuto questo riconoscimento altre nove volte in carriera, ricevendolo quest'anno per la decima volta. A renderlo noto sui social è stata la nazionale armena, di cui il giallorosso è capitano e leader tecnico. SportFace.

