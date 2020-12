UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Roma, la stanza refrigerata dei vaccini allo Spallanzani #foto #25dicembre - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Roma, la stanza refrigerata dei vaccini allo Spallanzani #foto #25dicembre - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Roma, la stanza refrigerata dei vaccini allo Spallanzani #foto #25dicembre - MediasetTgcom24 : Roma, la stanza refrigerata dei vaccini allo Spallanzani #foto #25dicembre - Lucrezi04490087 : @Palazzo_Chigi Buongiorno, sono una cittadina romana e vorrei avere un chiarimento; scrivo qui perché sulle FAQ non… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma stanza

Agenzia ANSA

I 79 pazienti della residenza "Anni Azzurri" hanno dovuto rinunciare a degli spazi di socialità per prevenire il contagio. Ma nei giorni ...Roma – Dpcm è sicuramente la parola più ricercata e usata in questo periodo. La jungla dei provvedimenti presi dal governo per questo “strano” Natale in zona rossa, tiene banco nei discorsi degli ital ...