Roma, il Papa per Natale dona 4mila tamponi ai senzatetto

Per Natale Papa Francesco ha donato 4mila tamponi per la diagnosi del Covid alla città di Roma. I test, ricevuti dal Pontefice come omaggio della Slovenia, verranno utilizzati, in ...

Papa Francesco regala tamponi ai senzatetto di Roma. Il Pontefice ha donato ai clochard 4mila test per la diagnosi del Covid ricevuti come omaggio dalla Slovenia. I test verranno utilizzati per far ...

Da Medicina Solidale "un sentito ringraziamento a Papa Francesco e all'elemosiniere cardinale Konrad Krajewski per tutto quello che è stato possibile fare grazie a loro a tutela dei soggetti più ...

Papa Francesco regala tamponi ai senzatetto di Roma. Il Pontefice ha donato ai clochard 4mila test per la diagnosi del Covid ricevuti come omaggio dalla Slovenia. I test verranno utilizzati per far ...Da Medicina Solidale "un sentito ringraziamento a Papa Francesco e all'elemosiniere cardinale Konrad Krajewski per tutto quello che è stato possibile fare grazie a loro a tutela dei soggetti più ..."