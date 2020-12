Roger Federer | Natale di lavoro | “Voglio rientrare a Melbourne”

(Di venerdì 25 dicembre 2020)è a Dubai dove si sta allenando molto duramente con la prospettiva dial più presto: l’Australian Open è sempre possibilenon promette ma nemmeno esclude. E per alimentare le aspettative di milioni di fan di ogni parte del mondo, si è regolarmente iscritto all’Australian Open il primo torneo major dell’anno. L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

