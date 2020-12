Roby Facchinetti non trattiene l’emozione: momento da brividi, mentre canta… (Di venerdì 25 dicembre 2020) Roby Facchinetti canta una canzone che ha all’interno una frase scritta da Stefano D’Orazio, non riesce a trattenere l’emozione sul palco Roby Facchinetti non trattiene la commozione sul palcoSiamo sul palco del concerto di Natale, con Federica Panicucci e Roby Facchinetti, per portare nelle case degli italiani un augurio, una carezza, un po’ d’amore. Facchinetti ha subìto un’enorme perdita, quest’anno: il suo amico Stefano D’Orazio si è ammalato di Covid e non ce l’ha fatta. Faceva parte dei Pooh, era il batterista: aveva una carica immensa e la trasmetteva a tutto il suo pubblico ogni volta che suonava. Ma c’è una frase all’interno del testo della canzone che sta per cantare Roby che ci fa commuovere, ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 25 dicembre 2020)canta una canzone che ha all’interno una frase scritta da Stefano D’Orazio, non riesce a tratteneresul palcononla commozione sul palcoSiamo sul palco del concerto di Natale, con Federica Panicucci e, per portare nelle case degli italiani un augurio, una carezza, un po’ d’amore.ha subìto un’enorme perdita, quest’anno: il suo amico Stefano D’Orazio si è ammalato di Covid e non ce l’ha fatta. Faceva parte dei Pooh, era il batterista: aveva una carica immensa e la trasmetteva a tutto il suo pubblico ogni volta che suonava. Ma c’è una frase all’interno del testo della canzone che sta per cantareche ci fa commuovere, ...

kidu_ult : Buon Natale a chi lo festeggia viamno sto sfaciolando perché su canale cinque roby facchinetti sta cantando con mor… - Drammarita : Non ringrazierò mai abbastanza Mediaset per averci dato questo duetto tra Roby Facchinetti e Moreno. Non sapevo di… - nonfraledonne : C’è Roby Facchinetti che sta duettando buon Natale a tutto il mondo con Moreno boh - AgoCannella : Sentiamo Roby Facchinetti #ConcertodiNatale - scarlwalker : Ho avuto un attacco di riderella non riuscivo a smettere poi 2 secondi dopo quel disgraziato di Roby Facchinetti si… -