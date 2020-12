Relax a casa: riti beauty e meditazione da provare in vacanza (Di venerdì 25 dicembre 2020) Relax a casa, dal bagno in vasca ai prodotti corpo guarda le foto Per una via di fuga dallo stress, le vacanze diventano un momento di benessere a casa, dove impostare la modalità Relax, come in spa. Tutto per il necessari per rigenerarsi. 1. Relax a casa, con candele e profumi Prima di tutto si deve creare il giusto ambiente. E quale migliore alternativa se non quella di ricorrere al potere evocativo dell’olfatto? Gli effluvi delle fragranze d’ambiente spazzano via le tensioni e rendono i trattamenti cosmetici ancora ... Leggi su iodonna (Di venerdì 25 dicembre 2020), dal bagno in vasca ai prodotti corpo guarda le foto Per una via di fuga dallo stress, le vacanze diventano un momento di benessere a, dove impostare la modalità, come in spa. Tutto per il necessari per rigenerarsi. 1., con candele e profumi Prima di tutto si deve creare il giusto ambiente. E quale migliore alternativa se non quella di ricorrere al potere evocativo dell’olfatto? Gli effluvi delle fragranze d’ambiente spazzano via le tensioni e rendono i trattamenti cosmetici ancora ...

BaracchiMario : #menudelgiorno #natale2020 #cucinarechepassione #instaphoto #foodporn #photooftheday #relax @ Casa Mia - kogane_keith28 : RT @ant19mar: Mario è stanco, però lo capisco. Preparare la tavola, lavare la casa e cucinare il pranzo di Natale per tutti deve essere sta… - rob_1910 : RT @ant19mar: Mario è stanco, però lo capisco. Preparare la tavola, lavare la casa e cucinare il pranzo di Natale per tutti deve essere sta… - MadamaButterfl8 : RT @ant19mar: Mario è stanco, però lo capisco. Preparare la tavola, lavare la casa e cucinare il pranzo di Natale per tutti deve essere sta… - Albanoka1 : RT @ant19mar: Mario è stanco, però lo capisco. Preparare la tavola, lavare la casa e cucinare il pranzo di Natale per tutti deve essere sta… -