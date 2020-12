Regina Elisabetta, storico discorso di Natale: cosa ha detto – VIDEO (Di venerdì 25 dicembre 2020) È stato trasmesso oggi in Regno Unito il classico discorso di Natale della Regina Elisabetta. La monarca, 94 anni, è chiusa nel castello di Windsor assieme a suo marito Filippo.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 25 dicembre 2020) È stato trasmesso oggi in Regno Unito il classicodidella. La monarca, 94 anni, è chiusa nel castello di Windsor assieme a suo marito Filippo.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Il tradizionale discorso alla nazione della regina Elisabetta non poteva non parlare del Covid 'Anche nelle notti…
Natale, il discorso regina Elisabetta: 'Molti vorrebbero solo un abbraccio'
Dalla regina Elisabetta il discorso alla nazione dal castello di Windsor: 'Che la speranza ci guidi nei tempi a venire'
Natale, Regina Elisabetta: 'Famiglie divise per il Covid, non siete soli'