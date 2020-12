Regina Elisabetta e la royal family, tutti separati a Natale (Di venerdì 25 dicembre 2020) Regina Elisabetta: le 30 foto più belle di Natale guarda le foto Per la Regina Elisabetta, isolata nel castello di Windsor per l’intera durata del nuovo lockdown britannico e in attesa di vaccino, questo sarà un Natale lontano da figli, nipoti e pronipoti. Il governo di Boris Johnson richiede di rimanere a casa il 25 dicembre per evitare un’ulteriore diffusione del virus, per cui le festività della monarca 94enne saranno solitarie, con la sola compagnia del principe Filippo, 99, un mini pranzo natalizio con tacchino, il ... Leggi su iodonna (Di venerdì 25 dicembre 2020): le 30 foto più belle diguarda le foto Per la, isolata nel castello di Windsor per l’intera durata del nuovo lockdown britannico e in attesa di vaccino, questo sarà unlontano da figli, nipoti e pronipoti. Il governo di Boris Johnson richiede di rimanere a casa il 25 dicembre per evitare un’ulteriore diffusione del virus, per cui le festività della monarca 94enne saranno solitarie, con la sola compagnia del principe Filippo, 99, un mini pranzo natalizio con tacchino, il ...

