Rapina nella notte di Natale, Rosina muore di terrore davanti alla figlia (Di venerdì 25 dicembre 2020) Una Rapina finita male. O forse un malore. Lo chiarirà l’autopsia disposta dalla Procura sul corpo di Rosina Carletti, 78 anni, trovata morta nella sua casa in via Sandro Pertini a Montecassino, piccolo centro in provincia di Macerata dove l’anziana viveva con il marito titolare di un’azienda di autoricambi insieme alla figlia e alla nipote. A quanto si apprende, e scrive il Resto del Carlino, poco dopo le 20 un uomo sarebbe entrato nell’abitazione Avrebbe chiuso il marito dell’anziana in una stanza, poi si sarebbe imbattuto nella figlia della coppia, e l’avrebbe aggredita, prendendola a schiaffi. L’uomo, che non è stato ancora identificato, ha quindi legato l’anziano e la figlia. Illeso il nipote, che si trovava in ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 25 dicembre 2020) Unafinita male. O forse un malore. Lo chiarirà l’autopsia disposta dProcura sul corpo diCarletti, 78 anni, trovata mortasua casa in via Sandro Pertini a Montecassino, piccolo centro in provincia di Macerata dove l’anziana viveva con il marito titolare di un’azienda di autoricambi insiemenipote. A quanto si apprende, e scrive il Resto del Carlino, poco dopo le 20 un uomo sarebbe entrato nell’abitazione Avrebbe chiuso il marito dell’anziana in una stanza, poi si sarebbe imbattutodella coppia, e l’avrebbe aggredita, prendendola a schiaffi. L’uomo, che non è stato ancora identificato, ha quindi legato l’anziano e la. Illeso il nipote, che si trovava in ...

UnioneSarda : #Macerata - Muore durante la #rapina di #Natale nella sua abitazione - news_ravenna : 'Rapina in casa nella notte della Vigilia'. Anziana trovata morta - ReggioPress : Rapina in casa nella notte della Vigilia: anziana trovata morta - lanuovariviera : Marche, tragedia nella sera di Natale. Giallo su una rapina finita male, morta una donna. Familiari ascoltati per t… - magicaGrmente22 : Rapina in casa nella notte della Vigilia: anziana trovata morta -