Rapina in casa la vigilia di Natale prima del coprifuoco | muore una donna

vigilia di Natale con delitto a Montrecassiano, in provincia di Macerata, dove la signora Rosina Cassetti, di 78 anni, è stata trovata morta all'interno della propria abitazione dopo un tentativo di Rapina. Il ladro avrebbe legato il marito e la figlia della donna. La vigilia di Natale si è trasformata in tragedia nel comune di L'articolo proviene da Leggilo.org.

