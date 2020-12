Qui era un dolce bambino dallo sguardo tenero, lo riconoscete? Oggi è un artista famosissimo (Di venerdì 25 dicembre 2020) Riuscite a riconoscere chi è il bambino in questa foto? Scopriamolo insieme! Ritratto in questa foto con una dolce salopette, un caschetto tipico anni ’90 ed un dolcissimo sorriso sul volto. Riuscite a riconoscerlo? LEGGI ANCHE: Belen Rodriguez e i suoi fratelli da bambini: uno scatto che in pochissimi hanno visto Chi è questo bambino nella foto? Il diretto interessato ha condiviso questa mattina questo dolce vecchio scatto tramite una storia su Instagram. Ma di chi stiamo parlando? Si tratta Fabio Rovazzi, un giovanissimo artista che qualche anno fa è diventato un fenomeno degli ascolti. Iniziando il suo percorso come YouTuber, ha ‘sfondato’ nel mondo dello spettacolo italiano grazie al suo singolo di esordio Andiamo a comandare. E’ stato un clamoroso tormentone estivo che ha ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 25 dicembre 2020) Riuscite a riconoscere chi è ilin questa foto? Scopriamolo insieme! Ritratto in questa foto con unasalopette, un caschetto tipico anni ’90 ed un dolcissimo sorriso sul volto. Riuscite a riconoscerlo? LEGGI ANCHE: Belen Rodriguez e i suoi fratelli da bambini: uno scatto che in pochissimi hanno visto Chi è questonella foto? Il diretto interessato ha condiviso questa mattina questovecchio scatto tramite una storia su Instagram. Ma di chi stiamo parlando? Si tratta Fabio Rovazzi, un giovanissimoche qualche anno fa è diventato un fenomeno degli ascolti. Iniziando il suo percorso come YouTuber, ha ‘sfondato’ nel mondo dello spettacolo italiano grazie al suo singolo di esordio Andiamo a comandare. E’ stato un clamoroso tormentone estivo che ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Qui era Variante inglese Covid, Clementi: "Chiusi i confini quando era già qui" IL GIORNO Palagano, la nuova vita di Lavinia: «Qui in montagna non si è mai soli»

«I miei genitori mi hanno insegnato fin da piccola ad amare la montagna, così tanto che mi sentivo un po’ come Heidi: piangevo quando si rientrava in città. Adesso per me il volerci ritornare è natura ...

Grimsby e Malaga città-modello della rivoluzione verde “totale”

Dalla capitale inglese del vento al laboratorio “circolare” andaluso, i centri urbani si ridisegnano in chiave di sostenibilità sull’asse pubblico-privato. Risultato: più lavoro ed energia pulita ...

