Pupo e la positività che contagia il Natale

Leggi su kronic

(Di venerdì 25 dicembre 2020)in un intervista rilasciata a “Il resto del carlino” si racconta e parla delle difficoltà che queste feste riservano.(Instagram)Leggi anche -> Pamela Prati contro tutti. Partono le querele verso i concorrenti del GFvip, all’anagrafe Enzo Ghinazzi è un famosissimo cantautore, compositore e conduttore. Negli anni 70 conosce Anna con la quale poi si sposerà, costretto ad abbandonarla a causa del servizio di leva obbligatoria si riscopre cantante scrivendo la prima canzone proprio nel periodo in cui era sotto le armi. Alla fine degli anni 70 diventa famoso con l’interpretazione della canzone “Gelato al cioccolato” che lui stesso ammette esser stata scritta da Cristiano Malgioglio e che raconta un’esperienza omosessuale da lui vissuta in Tunisia. Nel 1980 partecipa per la prima volta a San Remo dove si ...