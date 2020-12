Proteste cinesi per le ultime sanzioni americane

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 25 dicembre 2020) La Cina ha convocato in questi giorni il numero due dell’ambasciata Usa a Pechino, Robert Forden, per protestare contro le, promettendo l’adozione di “ritorsioni reciproche”. Lunedì gli Usa hanno impostofinanziarie e un divieto di viaggio a tutti i 14 vicepresidenti del Congresso nazionale del popolo, l’assemblea legislativa di Pechino, per il loro ruolo avuto nell’adozione della legge sulla sicurezza nazionale per Hong Kong e la squalifica dello scorso mese da parte di Pechino dei deputati eletti nel fronte dell’opposizione. LeUsa sono maturate dopo che il ministro degli Esteri cinese Wang Yi aveva esortato gli Stati Uniti a mantenere aperto il dialogo, incoraggiando gli scambi bilaterali a tutti i livelli. La Cina ha criticato le ...